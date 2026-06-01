Азербайджан оказал важную поддержку в обеспечении устойчивости энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом на Бакинском энергетическом форуме заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает Азертадж.

По его словам, в период войны почти все крупные энергетические объекты Украины подвергались атакам ракет и беспилотников.

«Несмотря на это, благодаря работе украинских военных, энергетиков и поддержке международных партнёров энергосистема продолжала функционировать. Азербайджан внёс особенно важный вклад в обеспечение энергетической устойчивости страны в прошлую зиму. Наши азербайджанские друзья предоставили генераторы, трансформаторы, кабельную продукцию и другое критически важное оборудование. Эта поддержка помогла нам пережить зиму, а сейчас помогает готовиться к следующему зимнему сезону», — подчеркнул он.

Отмечается, что за период полномасштабной войны Азербайджан передал Украине в общей сложности 11 пакетов энергетической помощи.