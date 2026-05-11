В одном из магазинов, расположенных на территории Наримановский район Баку, зафиксирована кража сейфа с наличными и подарочными купонами.

По данным Министерства внутренних дел, злоумышленник воспользовался отсутствием должного контроля со стороны сотрудников магазина. Он незаметно вынес сейф через задний вход помещения.

Внутри сейфа были 500 манатов наличными, а также подарочные купоны на сумму 1950 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний Максим Махмудов.

По факту кражи продолжается расследование.