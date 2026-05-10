Правительство Германии скептически отнеслось к инициативе президента России Владимира Путина по назначению посредником в переговорах Москвы и Евросоюза бывшего канцлера Германии, а позднее функционера российских энергетических компаний Герхарда Шредера.

Об этом со ссылкой на источники пишут такие СМИ, как Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ARD-aktuell и Tagesspiegel и Deutschlandfunk.

В Берлине оценивают подобные предложения из Кремля как «фиктивные», являющиеся частью российской «гибридной стратегии», поэтому не заслуживающими доверия. Основной причиной для такого мнения стала неизменность требований, которые Москва предъявляет по отношению к Украине, оцениваемых в ФРГ как неприемлемые.