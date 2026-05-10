Около ста судов, имеющих отношение к Гонконгу, оказались заблокированы в районе Ормузского пролива.

Как сообщает South China Morning Post, об этом заявил глава Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст.

По его словам, речь идет как о судах, зарегистрированных в Гонконге, так и о кораблях, принадлежащих либо управляемых гонконгскими компаниями.

На борту указанных судов находятся приблизительно 2,3 тысячи моряков.

Ричард Хекст подчеркнул, что происходящее вызывает серьезную тревогу у участников судоходного рынка, поскольку Ормузский пролив считается одним из важнейших маршрутов для мировой торговли и транспортировки энергоресурсов.