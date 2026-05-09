В Москве на Красной площади состоялся парад Победы, посвящённый 81-й годовщине Победы над фашизмом. Особенностью шетвия стало отсутствие демонстрации военной техники.

При этом впервые в торжественном марше принял участие расчёт военнослужащих КНДР, которые, по данным организаторов, оказали помощь России в боестолкновениях с украинскими военными на территории Курской области.

Президент России Владимир Путин принял парад на центральной трибуне, объявил минуту молчания в память о погибших в борьбе против фашизма и выступил с речью, отметив, что 9 Мая остаётся главным праздником и символом памяти о подвиге победителей нацизма.

После завершения парада российский лидер вместе с иностранными гостями возложил цветы к Могиле неизвестного солдата.

В Москву на торжества прибыли лидеры ряда государств, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Лаос и Малайзию.