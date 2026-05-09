В Баку временно изменены маршруты на семи регулярных автобусных линиях. Об этом говорится в сообщении Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Изменения связаны с ремонтными работами, которые проходят 9-11 мая на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде — на участке от улицы Назыма Хикмета до улицы Исфандияра Зюлалова, а также на улице Самеда Вургуна — от улицы Аббасгулу аги Бакиханова до улицы Физули.

Автобусы №№39, 77, 96, 165 и 205 будут следовать по улице Назыма Хикмета и проспекту Метбуат, а маршруты №№61 и 88A — по проспекту Азадлыг.