Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Россия не должна признавать итоги парламентских выборов в Армении в случае победы Никола Пашиняна.

По словам Затулина, Пашинян является «безусловным врагом России», который ещё до прихода к власти выступал за выход Армении из ОДКБ и Евразийского союза, а также за вывод российской базы из Гюмри.

«Мы дали себя убаюкать надеждами, что стерпится-слюбится, никуда он не денется. А он нас использовал», — заявил российский депутат.

Он также утверждает, что после 2022 года Пашинян якобы «сбросил маски» и начал ещё активнее реализовывать курс на сближение с Западом.