Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в республике Дмитрия Касаткина и передало ему ноту протеста после падения на территории страны БПЛА.

В опубликованном на сайте ведомства заявлении указывается, что конфликт на Украине «создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе».

При этом в МИД отметили, что Рига «никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории РФ».

Отдельно латвийский МИД раскритиковал заявление Минобороны России о возможных ответных ударах по Киеву 9 мая в случае атак со стороны Украины и срыва перемирия.