В 2025 году был выявлен один факт эксплуатации гражданина Азербайджана в строительном секторе в Черногории.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных специализированным подразделением полиции, был выявлен факт принудительного труда, по которому возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсужденном сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

В ходе процессуального расследования было установлено, что потерпевший подвергался эксплуатации в строительном секторе Черногории.