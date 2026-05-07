Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением на фоне предстоящего празднования 9 Мая в Москве, фактически предупредив иностранные делегации о рисках поездки в российскую столицу.

По словам Зеленского, Киев ранее предлагал Москве прекратить огонь начиная с 6 мая, однако вместо ответа, как утверждает украинская сторона, последовали новые удары и угрозы. «Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ — только новые российские атаки. Россия хочет безопасно провести парад один день в году, а затем продолжить войну», — написал он.

Отдельно украинский лидер прокомментировал планы ряда государств направить своих представителей в Москву на мероприятия ко Дню Победы.

«У нас есть обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… Мы не рекомендуем», — заявил Зеленский.