Экономисты обратились к руководству Центрального банка Азербайджана с рекомендацией пересмотреть критерии подсчета инфляции в стране. Об этом Minval рассказал адвокат по экономическим спорам Акрам Гасанов.

Отметим, что накануне состоялась встреча председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова с 14 экспертами. Одним из них был как раз Гасанов.

«Понимаете, основная проблема в чем? Известно, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%. И эксперты, и я тоже считаем, что возникают вопросы к методологии подсчета показателей инфляции. Если многие страны для того, чтобы рассчитать инфляцию, берут за основу цены не более 300 наименований товаров, пользующихся повышенным спросом среди потребителей, то наш Центробанк на основе показателей Государственного комитета по статистике ориентируется на изменение цен на более чем 500 наименований товаров. И мы говорим, что из этих 500 наименований где-то 200 — это те товары, на которые спрос небольшой. Их мало кто покупает, и даже порой на них делают скидки, поскольку нет спроса. Когда по итогам года подсчитывается, насколько повысилась цена 500 товаров, если даже подорожание коснулось 200–300 наименований товаров, а на остальные — нет, то, естественно, среднестатистический показатель окажется низким», — сказал Гасанов.

Эксперт подчеркнул, что все ходят в магазины, покупают продукты и наглядно видят, как выросли цены на товары. Подобный рост всегда значительно выше официального показателя среднегодовой инфляции по стране.

В свою очередь Талех Кязымов пообещал обсудить данный момент с Госкомстатом, сказал эксперт.

«Как получается, что в конце года Тарифный совет повышает цены на газ, электроэнергию и воду, а Центробанк при этом заявляет об инфляции на уровне 5,6%? Ведь рост тарифов на электроэнергию автоматически отражается на стоимости практически всех товаров, поэтому совокупный эффект должен быть значительно выше. На этом фоне и возникли споры и обсуждения. В итоге мы сошлись во мнении, что даже если реальные показатели инфляции выше официальных, речь всё же не идёт о критически высокой инфляции в 15–20%. Разница, скорее, может составлять плюс-минус 3–5%», — сказал Гасанов.