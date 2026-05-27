Телеканал AnewZ представил новый документальный фильм «TARGET: Yerevan», основанный на эксклюзивных секретных записях, ранее опубликованных Minval Politika.

Ключевой элемент расследования — скрытая аудиозапись с участием бывшего главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо. На ней он объясняет мотивы своего вмешательства в процессы на Южном Кавказе. По словам Окампо, после анализа ситуации, сложившейся после Пражских соглашений, он пришёл к выводу, что тема так называемого «Арцаха» фактически закрыта, после чего решил вмешаться в политическую игру вокруг региона.

В центре расследования — предполагаемая сеть, в которую, как отмечается, входили политические координаторы, лоббисты, представители диаспоры и связанные между собой финансовые группы.

Согласно фильму, вокруг Окампо была выстроена масштабная информационная кампания. На записях говорится о координации работы группы операторов социальных сетей и тысяч активистов диаспоры, распространявших заранее подготовленные хэштеги, включая «COP29», «Stop the Genocide» и «Free Armenian Hostages». По версии авторов, задача заключалась в том, чтобы вывести тему в международную повестку, оказать давление на европейских политиков и сформировать нужный информационный фон.

В AnewZ отмечают, что речь шла не о стихийной активности, а о целенаправленной операции с элементами политического и медийного влияния. В фильме также приводятся заявления о возможных попытках воздействия на европейские структуры через людей, связанных с бывшими чиновниками ЕС.

Отдельная линия расследования посвящена фигуре российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна. Его политический координатор Эдуард Меликян на записях говорит о «неограниченных ресурсах» и упоминает наличие более влиятельного центра принятия решений в Москве. Авторы фильма трактуют это как указание на связь части армянской оппозиционной инфраструктуры с российскими интересами.

Кроме того, в фильме упоминаются уголовные расследования в Армении, связанные с контролем над энергетической системой страны. По версии авторов, конфликт вокруг этих активов имеет не только экономическое, но и политическое значение.

Отдельный блок посвящён деятельности армянских лоббистских структур в США. В частности, в расследовании фигурирует бывший посол Армении Ара Папян, которого связывают с координацией контактов с американскими политиками и диаспоральными организациями.

Авторы фильма считают, что первоначально активная фаза кампании была ориентирована на саммиты ЕС и Европейского политического сообщества в Ереване, однако затем акцент сместился на парламентские выборы и возможный конституционный референдум в Армении.

При этом в картине подчёркивается, что общественное недовольство внутри Армении существует объективно, однако, по версии создателей фильма, внешние игроки пытаются использовать эти настроения для усиления политического кризиса и срыва мирного процесса с Азербайджаном.

Отдельное внимание уделено и армянской церкви. В фильме говорится о предполагаемых финансовых связях между частью духовенства и бизнес-структурами, вовлечёнными в политическое противостояние.

В финале авторы «TARGET: Yerevan» приходят к выводу, что борьба вокруг будущего Армении постепенно превращается в столкновение двух сценариев — нормализации отношений с Азербайджаном или возвращения к конфронтационной модели, выгодной силам, заинтересованным в сохранении напряжённости в регионе.

Таким образом, «TARGET: Yerevan» оставляет после себя тяжёлое послевкусие. Под красивыми словами о «правах», «геноциде» и «справедливости» скрывается циничная торговля интересами страны.

Фильм жёстко показывает: мирный договор с Азербайджаном — это не вопрос территории. Это вопрос, останется ли Армения независимым государством или продолжит быть инструментом в чужих руках.

