В четверг рано утром несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство Латвии со стороны России, два из них упали, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

Один из дронов попал в пустой нефтяной резервуар нефтебазы в Резекне. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что открытого горения нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

О принадлежности дронов не сообщается.

Напомним, в страны Балтии уже залетали украинские дроны, которые атаковали соседнюю Ленинградскую область РФ.