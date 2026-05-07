Ночью украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов.

По данным властей, на подлете к Москве были уничтожены восемь БПЛА, временные ограничения вводились в районе аэропорта Шереметьево. Позже их сняли.

Украинские паблики утверждают, что в Московской области была атакована воинская часть под Наро-Фоминском.

В Тверской области под удар попал Ржев. Повреждены несколько жилых домов, власти сообщили об эвакуации 350 человек из многоэтажки, где беспилотник повредил кровлю.

В Ростовской области, по словам губернатора, были уничтожены более 30 беспилотников в 12 районах региона.

Еще 14 БПЛА сбили над Тульской областью.

В Чебоксарах из-за ракетной опасности и угрозы атаки беспилотников школьников перевели на дистанционное обучение.

В Самаре на фоне угрозы временно приостанавливали движение наземного общественного транспорта, занятия в школах первой смены перенесли.

Также с утра беспилотники атакуют Сочи, пишут российские телеграм-каналы.

Минобороны РФ заявляет о 347 сбитых БПЛА.