Азербайджанские дети превзошли европейских ровесников по математическим навыкам, однако показали слабые результаты в области ранней грамотности. Об этом говорится в результатах исследования раннего обучения и благополучия детей IELS 2025 (OECD).

Международное исследование раннего развития и благополучия детей IELS 2025 (OECD) позволяет сравнить, как пятилетние дети развиваются в разных регионах и странах мира. В исследовании участвовали как государства, так и отдельные регионы Азербайджана, включая Баку и Сумгайыт. Полученные данные дают возможность оценить уровень ранних навыков, а также выявить сильные и слабые стороны системы дошкольного образования.

В целом в отчете сказано, что общий уровень развития детей демонстрирует средние результаты по международной шкале, однако с заметными различиями между направлениями развития. Например, в области фундаментального обучения (ранняя грамотность и математика) общий показатель составляет около 501 балла, что немного выше международного среднего уровня (500). А по вниманию, памяти, самоконтролю показатель составляет 497 баллов, что также близко к среднему уровню. Все в порядке также в социально-эмоциональном развитии детей — примерно 501 балл, что соответствует средним международным значениям. Тем самым исследование показало, что Азербайджан находится в группе стран со стабильным, но не выдающимся средним уровнем развития детей.

Однако есть и заметные сильные и слабые стороны. Если в ранней математике показатель (520 баллов) выше среднего уровня и даже превосходит результаты Нидерландов и Бельгии, то по ранней грамотности заметно низкий показатель (483 балла), который указывает на дисбаланс в формировании базовых навыков чтения и понимания языка у детей.

В области когнитивного развития Азербайджан также находится на среднем уровне, уступая таким лидерам, как Южная Корея и Англия, но опережая страны с более низкими результатами, например Бразилию.

Одной из ключевых особенностей Азербайджана является высокий уровень неравенства между детьми. Исследование показывает, что значительная разница между сильными и слабыми детьми выражена среди детей конкретных детских садов или школ.

До 45–65% различий в результатах объясняется именно различиями между образовательными учреждениями. Это означает, что качество среды, в которой находится ребёнок, играет решающую роль.

Между тем Южная Корея остается лидером по всем направлениям, особенно в когнитивных навыках пятилеток. Исследования, проведенные в Англии также дали высокие результаты. Отметим, что в Азербайджане в рамках исследования были изучены показатели 2700 детей.