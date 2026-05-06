Пока европейские бюрократы в Брюсселе продолжают строчить гневные резолюции против Баку, их «главный ценитель демократии» Эммануэль Макрон решил лично отправиться в Ереван — потанцевать, попеть и наконец-то сказать вслух то, что Ильхам Алиев повторяет уже много лет.

Французский президент, размахивая руками на ереванской улице, словно звезда провинциальной дискотеки, фактически сдался по всем ключевым пунктам азербайджанской позиции. И сделал это с такой искренностью, что даже видавшие виды армянские политики, наверное, покраснели.

«Ещё восемь лет назад эту страну воспринимали за столом переговоров де-факто как спутник России», — заявил Макрон. Ого! А ведь именно это Азербайджан и говорил всё время: Армения — не самостоятельный игрок, а форпост чужих интересов. Москва командовала, Ереван — выполнял. Теперь даже Макрон это признаёт. Правда, с опозданием на десятилетие. Ну, поздно до него доходит, ничего не поделаешь…

Дальше — больше. Французский лидер открыто похвастался: мол, Россия в 2020 году вас оставила, а Франция была рядом и остаётся рядом сейчас. Получается, что Париж прямо признаёт, что активно поддерживал Армению во время 44-дневной войны. Всё то время, когда французские дипломаты с умным видом рассказывали о «нейтралитете» и «мирном урегулировании», на деле они просто работали против Азербайджана. Кроме того, стоит напомнить, что Франция, впрочем, как и Россия, входила в состав МГ ОБСЕ, призванной сохранять нейтралитет во имя урегулирования карабахского конфликта.

Напомним, что именно Франция, смачно плюнув на международное право и действуя в Совете Безопасности ООН, яростно пыталась продвинуть резолюции против Баку, однако они не были приняты из-за позиции других членов. Зато получилось подписать с Пашиняном новые соглашения о военных технологиях, совместных исследованиях и поставках снаряжения. Мир, дружба, жвачка и французские ракеты для «форпоста демократии».

Особенно трогательно звучит обещание Макрона «помочь с армянскими пленными». Классика жанра: когда факты не на твоей стороне, всегда можно разыграть карту «гуманитарной трагедии» и пообещать поддержку. Вообще в Европе любят наводить побольше драматизма и трагизма при острой нехватке аргументов. Нагнетание тут как элемент идеологической линии используется с целью отвлечения внимания от реального положения дел.

А теперь самое весёлое. На фоне всех этих серьёзных заявлений Макрон устроил настоящий цирк: гулял по Еревану, танцевал, пел с местными активистами. Картинка вышла яркая — французский президент в роли эстрадного артиста на выезде. Политик, который дома не может справиться с «жёлтыми жилетами», фермерами и собственной популярностью, регулярно получающий хлёсткие оплеухи от собственной жены не первой свежести, решил покорять Кавказ танцами. Зрелище, достойное отдельного номера в КВН.

В какой-то момент казалось, что не хватает только конферансье с микрофоном, чтобы объявить: «А сейчас — номер о внешней политике Франции, исполняется под аплодисменты и без всякой ответственности за последствия».

А теперь по сути.

Всё это «посредничество» Макрона выглядит уже не просто неуклюже, а просто комично, причём весьма посредственно. Франция, которая потеряла всякое доверие в регионе, пытается играть роль арбитра. Но кто поверит посреднику, который открыто признаёт, что с самого начала был на одной стороне? Это как если судья перед матчем публично скажет, за кого болеет.

Причём, судя по интонациям, этот «судья» уже не просто болеет, а давно отсиживает пятую точку на скамейке запасных одной из команд и время от времени выбегает на поле с бесполезными подсказками.

Танцуй дальше, Эммануэль. Только зрителей в зале становится всё меньше, а значит, и аплодисменты жиже.