Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Ереван 3–5 мая планировал отправиться в Турцию через закрытую армяно-турецкую границу, чтобы встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает AZfront со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, часть турецкой стороны предварительно поддержала идею, однако после консультаций с Азербайджаном Эрдоган отказался от этого сценария.

Как отмечается, Макрон рассчитывал превратить поездку из Армении в Турцию в демонстрацию собственного дипломатического веса на фоне критики его внешней политики. Переход французского президента через закрытую более 30 лет границу мог бы стать беспрецедентным примером открытия коммуникаций при посредничестве третьей стороны.