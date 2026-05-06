Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с бывшим Министром Иностранных Дел Турции, депутатом Мевлютом Чавушоглу в связи с нападением на его брата Айдына Чавушоглу.

Об этом министр написал на своей странице в социальной сети «Х».

«Во время телефонного разговора с моим дорогим братом и другом Мевлютом Чавушоглу я с тревогой и скорбью воспринял известие о тяжёлом ранении его брата Айдына Чавушоглу. Желаю скорейшего выздоровления Айдыну Чавушоглу, состояние которого, по имеющимся данным, стабилизировано. В этот трудный момент выражаем солидарность семье Чавушоглу. Да прибудет с вами Аллах!», — отметил он.

Напомним, на брата Мевлюта Чавушоглу, предпринимателя Айдына Чавушоглу, было совершено вооружённое нападение. Он был ранен в своём офисе в результате стрельбы вечером накануне.

По информации, пострадавший перенёс операцию и находится в реанимации.