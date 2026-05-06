Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в Пекине на встрече с Ван И, что Тегеран готов к заключению «справедливого и всеобъемлющего соглашения» с США по урегулированию конфликта.

По его словам, Иран примет только договорённости, отвечающие его интересам, и намерен отстаивать свои права на переговорах. Арагчи также назвал действия США нарушением международного права.

Он положительно оценил позицию Китая на мировой арене, включая критику действий США и Израиля, и выразил уверенность, что сотрудничество между Тегераном и Пекином будет укрепляться.