Россия не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, способным привести к конкретным результатам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, Москва открыта к переговорному процессу и контактам, которые могут привести к «реальному результату». Захарова также отметила, что представители США, отвечающие за переговоры по Украине, в настоящее время вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.

«Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — подчеркнула она.