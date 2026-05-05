Доклад Европарламента с критикой властей Грузии является вмешательством во внутреннюю политику страны. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Комитет Европарламента по иностранным делам 5 мая поддержал доклад, в котором говорится об откате демократии в Грузии. В нем также выражается поддержка оппозиционно настроенному населению страны и не признается легитимность парламента страны по итогам выборов 2024 года и президента Михаила Кавелашвили. Также ЕП призывает ЕС к введению санкций в отношении властей страны.

«Доклад представляет очередную попытку разжигания в обществе поляризации, отделения от народа демократически избранной власти, пробуждения в обществе антидемократических и радикальных настроений. Недопустимы угрозы и шантаж грузинского общества, что представляет вмешательство во внутреннюю политику страны и вызывает справедливое возмущение любого суверенного государства», — говорится в заявлении.

МИД также назвал возмутительным использование институтов ЕС для атаки на грузинское общество и демократические институты. Также ведомство заявило, что недопустимо использовать как инструмент внешнеполитические приоритеты Грузии и геополитические вопросы, а также использовать процесс евроинтеграции как политическое оружие.