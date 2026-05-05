При бомбардировке российскими войсками украинского Краматорска сегодня погибли пять человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

«В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Удар был нанесен прямо по центру города, по людям. На данный момент известно как минимум о пяти раненых и пяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, число жертв может возрасти», — написал он.

Зеленский отметил, что на месте работают спасатели и медики.

Также сообщается, что в Запорожье в результате российской атаки погибли 12 человек. Об этом написал в телеграме глава областной администрации Иван Федоров.

Пострадали, по его словам, как минимум 16 человек, несколько предприятий были атакованы КАБами.