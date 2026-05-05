Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов посетил Главное управление радио и телевидения Сирии.

Ооб этом говорится на странице посольства Азербайджана в Сирии в социальной сети «X».

В сообщении отмечается, что Шахгусейнов посетил Главное управление радио и телевидения и провёл встречи с генеральным директором Аляа Барсило, директором сирийского телеканала «Аль-Ихбария» Джамилем Суруром, директором радио Дамаска Мохаммадом аш-Шейхом, а также рядом сотрудников ведомства.

В ходе встречи дипломат проинформировал сирийскую сторону о текущей ситуации в сфере медиа в Азербайджане, провёл ознакомительный визит и обсудил перспективы сотрудничества между двумя дружественными странами в медийной сфере.