В качестве меры пресечения для бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Левана Ахобадзе избрано заключение под стражу, сообщает Interpresssnews. Соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Нана Шаматавa.

Леван Ахобадзе был заместителем бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили.

Он был задержан Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности по факту получения взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, бывший заместитель главы Службы государственной безопасности через посредников пообещал предпринимателю помощь в возврате денежных средств, за что потребовал взятку в размере 500 000 лари, однако в итоге стороны договорились о передаче 250 000 лари.

Задержанному предъявлено обвинение по подпункту «е» части 3-й статьи 338-й Уголовного кодекса Грузии (прямое требование и получение должностным лицом денежных средств с целью совершения в пользу дающего взятку какого-либо действия и использования своего служебного авторитета для достижения аналогичной цели, совершённое в особо крупном размере), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.