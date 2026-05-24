Ближний Восток в воскресенье ожидал возможного соглашения между США и Ираном, которое администрация президента Дональда Трампа пытается завершить для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, пишет The Wall Street Journal.

Однако обсуждаемый формат сделки вызывает серьёзные опасения как в Израиле, так и в странах Персидского залива. По данным источников, посредники подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продление прекращения огня как минимум на 60 дней, постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив и начало новых переговоров по иранской ядерной программе. Предварительная схема предполагает прекращение войны и снятие американской морской блокады иранских портов.

В ответ Иран должен временно открыть Ормузский пролив и отказаться от транзитных сборов на период переговоров по ядерному соглашению и будущему механизму управления проливом. Кроме того, Тегеран требует частичного размораживания примерно 100 миллиардов долларов активов и смягчения санкций, чтобы возобновить экспорт нефти.

При этом текущий проект соглашения не содержит юридически обязательных положений по иранской ядерной программе. По словам посредников, иранская сторона лишь сигнализировала о готовности обсуждать ограничения на обогащение урана и международный контроль за запасами высокообогащённого материала.

Тем не менее внутри США соглашение уже столкнулось с критикой со стороны сторонников жёсткой линии в отношении Ирана, включая сенаторов Линдси Грэма и Теда Круза. Они опасаются, что сделка лишь ослабит давление на Тегеран и позволит Ирану укрепить свои позиции в регионе.

Особое беспокойство соглашение вызывает в Израиле. Власти страны опасаются, что пауза в конфликте даст Ирану возможность восстановить силы в момент, когда Тегеран, по мнению израильского руководства, оказался в наиболее уязвимом положении за последние годы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, собирает заседание военно-политического кабинета для обсуждения ситуации вокруг Ирана.

Израильские чиновники обеспокоены отсутствием ясности по второму этапу переговоров, который должен касаться непосредственно ядерной программы. Отдельное напряжение связано с Ливаном. Израиль опасается, что соглашение может ограничить свободу действий против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла».

По данным источников, Нетаньяху уже заявил Трампу, что Израиль намерен сохранить свободу военных операций на ливанском направлении. Страны Персидского залива, напротив, заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта и восстановлении нефтяного экспорта, однако также выражают опасения, что новое соглашение фактически закрепит за Ираном дополнительное влияние в Ормузском проливе и усилит его позиции в будущих региональных кризисах.

Эксперты отмечают, что даже в случае достижения соглашения последствия войны будут ощущаться ещё долгое время. Через Ормузский пролив обычно проходит около 20% мировых поставок нефти, а конфликт уже нарушил транспортировку более миллиарда баррелей сырья.

Хотя возможное открытие пролива может привести к снижению мировых цен на нефть и транспортных расходов, восстановление нормального судоходства займёт месяцы. По оценке главы энергетической компании ADNOC из ОАЭ, даже после прекращения конфликта объёмы перевозок через пролив смогут вернуться лишь к 80% довоенного уровня примерно через четыре месяца.

Аналитики также предупреждают, что повреждения энергетической инфраструктуры региона могут потребовать до 58 миллиардов долларов на восстановление.