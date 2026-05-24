Российские власти намерены повысить налоговые сборы для иностранных граждан в 5-12 раз. Соответствующие поправки на следующей неделе рассмотрит Государственная дума РФ.

В 5 раз вырастет сбор за получение вида на жительство, в 8 раз — за оформление разрешения на временное проживание и в 12 раз — при оформлении российского гражданства.

Плата за оформление ВНЖ увеличится до 30 тысяч рублей (360 евро), гражданства РФ — до 50 тысяч (600 евро).

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение мигрантов на работу — до 15 тысяч рублей (180 евро) за каждого иностранного специалиста, сообщил в соцсетях председатель ГД РФ Вячеслав Володин.