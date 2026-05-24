Президент США Дональд Трамп не исключил возможности присоединения Ирана к Авраамовым соглашениям, предусматривающим установление отношений с Израилем. Об этом говорится в публикации Президента США Дональда Трампа.

«Одним из худших соглашений в истории США стала ядерная сделка с Ираном, подписанная Бараком Обамой и его администрацией. Это был прямой путь к созданию Ираном ядерного оружия. Соглашение, переговоры по которому с Ираном сейчас ведёт администрация Трампа, совершенно иное — прямо противоположное. Переговоры продолжаются конструктивно, и я поручил своим представителям не спешить, потому что время на нашей стороне. До тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, подтверждено и подписано, морская блокада против Ирана останется в силе. Обе стороны не должны торопиться, всё должно быть сделано правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном начинают приобретать более профессиональный и продуктивный характер. Однако они должны понимать, что не могут разрабатывать или получать ядерное оружие или бомбу. Хотел бы поблагодарить все страны Ближнего Востока за поддержку и сотрудничество до сегодняшнего дня. Это сотрудничество ещё больше укрепится благодаря присоединению к историческим Авраамовым соглашениям, и кто знает, возможно, Исламская Республика Иран тоже захочет присоединиться к ним», — отметил Дональд Трамп.