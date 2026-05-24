Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов представлять Евросоюз на мирных переговорах с Россией. Он сообщил об этом в прямом эфире телерадиокомпании Yle.

Финский лидер ответил на вопрос, готов ли он стать переговорщиком с Россией: «Наверное, это тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно» (цитата по «Интерфакс»).

24 мая финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники из ряда европейских стран сообщила, что Евросоюз готовится к переговорам на высоком уровне с Россией и президент Финляндии может сыграть в этом процессе центральную роль. Темой контактов станет завершение украинского конфликта.

Годом ранее на пресс-конференции в Лондоне Александр Стубб говорил, что Финляндия должна морально готовиться к возобновлению политических контактов с Россией. Он отметил, что «ничто не может отменить» того факта, что РФ является соседом Финляндии.

Идея переговоров между Россией и ЕС активно обсуждается с весны 2026 года, рассказывал«Эксперт». Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва предпочла бы возобновить диалог при посредничестве бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, однако в ЕС эту идею встретили сдержанно. В Германии обсуждали кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а также экс-канцлерин Ангелы Меркель.

Необходимость назначить спецпредставителя на мирных переговорах по Украине возникла в Европе после того, как команда президента США Дональда Трампа увязла в иранском кризисе, отметило издание Politico 18 мая.

Помимо Ангелы Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера, по данным Politico, в Европе обсуждались также кандидатуры президента Финляндии Александера Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

Главным препятствием для участия Европы в мирном урегулировании Politico назвало не позиции Владимира Путина или Владимира Зеленского, а неспособность самих европейцев договориться между собой.