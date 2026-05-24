Шведская полиция проводит масштабную операцию против распространения в интернете материалов с сексуальным насилием над детьми. За последние недели по всей стране были проведены более 30 обысков и задержаний, и правоохранительные органы заявляют, что расследование продолжается, сообщает «Азертадж».

В ходе операции полиция использует инструменты на базе искусственного интеллекта для поиска известных материалов на файлообменных платформах. После этого следователи устанавливают личности пользователей, распространявших фото и видео.

По данным Национального оперативного отдела полиции, на данный момент под подозрение попали 33 человека из разных регионов страны и различных социальных групп.

Полиция отмечает, что среди подозреваемых встречаются люди самых разных профессий и возрастов. Некоторые сразу признают вину, другие утверждают, что запрещённые материалы были подброшены на их устройства. Правоохранительные органы также сообщают о тревожной тенденции — жертвами подобных преступлений становятся всё более маленькие дети, а сами материалы содержат всё больше фактов насилия.

«Подобные операции направлены не только на задержание преступников, но и на предотвращение дальнейшего распространения материалов. Публикация подобных изображений означает продолжающееся насилие над пострадавшими детьми даже спустя годы после совершения преступления», — отмечают в полиции.