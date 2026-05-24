Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило об ухудшении погодных условий. Как сообщили в управлении, погодные условия, которые будут наблюдаться 25-26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны, могут серьезно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск ДТП.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции призвало всех участников движения быть более внимательными.

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов, а также управлять транспортным средством с особой осторожностью. В условиях ограниченной видимости необходимо правильно использовать световые приборы, регулируя дальний свет таким образом, чтобы не создавать помех встречному транспорту.

Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только в установленных местах и проявлять особую осторожность в условиях ограниченной видимости.

Особенно внимательными в ветреную погоду должны быть водители мопедов, мотоциклов и скутеров. По возможности им рекомендуется ограничить передвижение, поскольку сильный ветер затрудняет управление такими транспортными средствами и повышает риск опрокидывания.

Отмечается, что ответственное поведение каждого участника движения в текущих погодных условиях способствует предотвращению возможных дорожно-транспортных происшествий.