Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спасатели более 15 часов ликвидировали последствия массированной атаки России по украинским городам. По его словам, только в Киеве за медицинской помощью обратились более 80 человек, включая троих детей, а полиция получила свыше 540 заявлений о поврежденном имуществе.

Президент Украины также сообщил, что в результате удара около 40% экспонатов Национального музея «Чернобыль» утрачены безвозвратно. При этом спасателям и сотрудникам музея удалось эвакуировать часть ценностей, включая картину Марии Примаченко и флаг Украины, установленный на ЧАЭС после деоккупации в 2022 году.

Зеленский поблагодарил спасателей, медиков, полицейских, коммунальные службы и волонтеров за работу после обстрелов.