Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала «Россия 1», что Россия в феврале 2022 года якобы не собиралась брать Киев.

«Я уверена, что в феврале 2022 года мы не собирались брать Киев. А выйти может как получится, как вот в 1945 получилось», — сказала она, добавив, что тогда «поиграет в Киеве в русский бильярд».

При этом в 2022 году Симоньян утверждала обратное. Тогда она заявляла, что Россия «взяла Киев в первую неделю» и что на взятие Украины Москве потребуется «два дня».

«Мы, напомню, в Гостомеле уже были, везде были, взяли, фактически», — говорила Симоньян четыре года назад.