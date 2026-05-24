Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр после победы на выборах решил сократить расходы государства. Как пишет Bild, он намерен урезать зарплаты чиновников более чем вдвое, включая собственную.

Мадьяр будет получать около 10,5 тысячи евро в месяц — менее половины зарплаты Виктора Орбана. Под сокращение также попадут министры, депутаты, мэры и руководители госкомпаний.

Кроме того, власти хотят снизить компенсации депутатам на жильё, транспорт и сотрудников. По оценкам, это позволит сэкономить до 139 миллионов евро.