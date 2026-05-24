Информированный источник иранского агентства Mehr опроверг сообщение американского издания Axios о содержании предлагаемого соглашения между Ираном и Соединенными Штатами, назвав его отражением позиции США.

В беседе с Mehr источник заявил, что претензии отражают точку зрения американской стороны и не могут быть подтверждены Ираном.

Axios ранее сообщал, что предлагаемое соглашение предусматривает продление на 60 дней режима прекращения огня между двумя сторонами, возобновление работы Ормузского пролива без платы за транзит и удаление Ираном морских мин в проливе.

Источник в Тегеране отверг обнародованные подробности и отрицает, что они отражают позицию Ирана.