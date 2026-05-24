Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о целях иранской ядерной программы.

Пезешкиан заявил, что Тегеран готов гарантировать мировому сообществу отсутствие намерений по созданию ядерного оружия и не стремится к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп также назвал переговоры с Ираном регулярными и конструктивными, отметив, что поручил американской делегации «не форсировать события», поскольку время, по его мнению, играет на стороне Вашингтона.