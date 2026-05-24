Делегация в составе более 150 представителей Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСАР) успешно выступила на считающемся одним из самых престижных событий в мировом конном спорте — CHIO Aachen, прошедшем в немецком городе Ахен.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, организуемый с 1898 года CHIO Aachen, имеющий более чем вековую историю, известен в международном конном мире как «Уимблдон конного спорта». В этом великолепном мероприятии, которое считается одним из самых престижных мероприятий в Европе, приняли участие представители конного спорта из ведущих стран мира, а также известные спортсмены, входящие в топ-100 мирового рейтинга.

Соревнования проходили на арене Hauptstadion, расположенной в знаменитом немецком комплексе Зёрс вместимостью 40 тыс. зрителей. Мероприятие, которое посетили тысячи зрителей и представителей международных медиа из разных стран мира, запомнилось в этом году высоким уровнем организации и великолепной атмосферой.

Специальная программа Horse & Symphony, посвященная теме «Джеймса Бонда», организованная в рамках мероприятия, и совместное выступление Военного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики с оркестром CHIO Aachen сопровождались аплодисментами публики, представленные музыкальные произведения добавили мероприятию особый колорит. Единство музыки, конного искусства и сценических элементов в великолепной программе шоу подарило участникам незабываемые моменты.

Особый интерес вызвали карабахские и дильбозские скакуны, отражающие древние традиции коневодства Азербайджана, а национальные музыкальные элементы и культурные произведения были встречены аплодисментами участников мероприятия. Изящество, ловкость и неповторимый вид карабахских и дильбозских скакунов имели особое значение в плане демонстрации богатых традиций коневодства в Азербайджане на международной арене.

Отметим, что город Ахен также примет чемпионат мира по конному спорту FEI в 2026 году. В этом отношении CHIO Aachen в настоящее время считается одним из главных центров внимания мирового конного сообщества, а участие азербайджанской делегации здесь рассматривается как еще один показатель растущего престижа нашей страны в международной спортивно-культурной сфере.