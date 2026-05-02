Азербайджан принял участие в VIII Международном фольклорном фестивале «Бойсун Бахори» в Узбекистане.

Об этом сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Ташкенте, передает Report.

Международный этнофестиваль «Бойсун Бахори» — это важное международное мероприятие, которое проводится в горах Байсунтау в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана и отражает богатое культурное наследие региона.

Так, на фестивале, который проходит 1-3 мая с участием более 20 стран, в рамках проекта упомянутого центра выступила группа «Молодые ашуги». Программа показала богатое фольклорное наследие Азербайджана, в том числе ашугское творчество.

Мероприятие имеет важное значение с точки зрения продвижения азербайджанской культуры на международном уровне, развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном и расширения взаимного культурного обмена.