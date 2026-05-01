1 мая состоялось общее собрание Общественного объединения «Федерация тенниса Азербайджана».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве молодежи и спорта, мероприятие началось с исполнения государственного гимна.

Выступивший на собрании министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал им успехов. Он также выразил благодарность Огтаю Асадову, возглавлявшему федерацию на протяжении 22 лет, и всем членам организации за их деятельность.

После утверждения повестки дня заседания был представлен отчет о работе, проделанной федерацией в период 2022-2026 годов. Доклад был утвержден путем голосования. Далее в новой редакции путем голосования был принят Устав Общественного объединения «Федерация тенниса Азербайджана».

Затем состоялись выборы руководства федерации. По результатам голосования Энвер Энверли был избран новым президентом федерации сроком на 4 года. Алиага Фатуллаев избран первым вице-президентом федерации, Амал Алили и Орхан Манафлы — вице-президентами, а Рамиз Гамза-заде, Ляман Алиева и Эльвин Масимов — членами правления.

Вслед за этим прошли выборы в Контрольно-ревизионную комиссию. Фазли Азизов был избран председателем, а Фаиг Исмаилов и Азер Исмаилов — членами комиссии.