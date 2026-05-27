У берегов турецкой провинции Чанаккале сотрудники Береговой охраны задержали моторную лодку с нелегальными мигрантами, пытавшимися пересечь Эгейское море и добраться до Европы.

Как сообщает агентство Anadolu, судно было обнаружено с помощью мобильной радиолокационной системы в районе Айваджик и затем остановлено береговой охраной.

По данным турецких служб, на борту находился 31 человек — граждане Афганистана и Азербайджана, среди них девять несовершеннолетних.

После завершения необходимых процедур задержанные были переданы соответствующим государственным органам.