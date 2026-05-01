Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что поставки топлива из Азербайджан помогли сдержать рост цен на бензин внутри страны.

По его словам, на фоне значительного подорожания топлива во многих странах мира в Армения рост цен оказался минимальным. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграли поставки азербайджанского бензина и дизельного топлива, без которых стоимость на внутреннем рынке могла бы увеличиться на несколько сотен драмов.

Напомним, что помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.