Футбольный клуб «Карабах» оштрафован на 8000 манатов.
Соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Причиной стали события, произошедшие в перенесённом матче XXI тура Мисли Премьер-лиги против футбольного клуба «Нефтчи».
Агдамский клуб был наказан за то, что болельщики массово выкрикивали оскорбительные выражения в адрес соперника.
Отмечается, что подобный случай повторился уже в пятый раз в текущем сезоне.
«Нефтчи», в свою очередь, был оштрафован на 700 манатов за получение пятью футболистами жёлтых карточек.
Напомним, что в указанном матче «Карабах» уступил сопернику со счётом 1:2.