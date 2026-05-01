Футбольный клуб «Карабах» оштрафован на 8000 манатов.

Соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Причиной стали события, произошедшие в перенесённом матче XXI тура Мисли Премьер-лиги против футбольного клуба «Нефтчи».

Агдамский клуб был наказан за то, что болельщики массово выкрикивали оскорбительные выражения в адрес соперника.

Отмечается, что подобный случай повторился уже в пятый раз в текущем сезоне.

«Нефтчи», в свою очередь, был оштрафован на 700 манатов за получение пятью футболистами жёлтых карточек.

Напомним, что в указанном матче «Карабах» уступил сопернику со счётом 1:2.