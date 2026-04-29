Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«При обсуждении российско-американских отношений с обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причем целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государств», — указал Ушаков.