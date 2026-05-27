Бывший президент «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) Джахангир Аскеров увеличил свою долю в ОАО Premium Bank с 84,47% до 86,25%.

Согласно информации, Premium Bank увеличил уставный капитал на 20 млн манатов, или на 12,9%, — со 154,6 млн манатов до 174,6 млн манатов. Все новые акции, выпущенные в обращение для увеличения капитала, приобрел Аскеров.

В итоге доля других акционеров — ООО VIP Aviation Services снизилась с 15,22% до 13,47%, а Эльвиры Ахмедовой — с 0,31% до 0,28%.

Напомним, что Premium Bank был создан в 1993 году под названием AZAL Bank, в 2008 году сменил название на Silk Way Bank, а в 2018 году провел очередной ребрендинг.