Посол США в Украине Джули Дэвис в ближайшие недели оставит должность и покинет Киев из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, решение связано с разногласиями с Трампом и его ослаблением поддержки Украины.

Сообщается, что Дэвис занимает пост временного поверенного с мая 2025 года и уже уведомила Госдеп о своем уходе. Она была разочарована своей ролью и рядом решений администрации, включая кадровые назначения, о которых узнавала из СМИ.

Ее уход продолжит серию отставок: предыдущий посол Бриджит Бринк также ушла по схожим причинам.