В Екатеринбурге из Уральского федерального университета (УрФУ) после скандала с оскорблением чужого ребенка уволилась преподаватель Юлия Волкова.

Напомним, в соцсетях педагог опубликовала фотографию дочери бывшего студента из Азербайджана, подписав снимок: «Почему у таких красивых людей такие страшненькие дети?».

Сегодня, 28 апреля, в вузе прошла комиссия по этике, пишет издание «Е1.ру».

«Члены комиссии отметили недопустимость подобного поведения для сотрудника университета. Руководителям структурных подразделений будет рекомендовано разобрать с коллективами ситуацию и довести позицию комиссии до всех сотрудников».