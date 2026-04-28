Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам с предупреждением о рекламных объявлениях, распространяемых в социальных сетях.

Как сообщили в ведомстве, в соцсетях и на различных интернет-платформах нередко размещаются предложения о продаже брендовых товаров по подозрительно низким ценам.

Отмечается, что на первый взгляд такие предложения могут показаться выгодными, однако в большинстве случаев они используются для завоевания доверия с применением названий известных брендов. Низкая стоимость товаров и формулировки вроде «последний шанс» и «ограниченное количество» создают искусственное ощущение срочности и подталкивают пользователей к необдуманным действиям.

Цель подобных схем заключается в получении доступа к персональным данным, включая банковскую информацию.

Ведомство рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, внимательно проверять адреса сайтов и их достоверность, совершать покупки только на надежных платформах и не поддаваться психологическому давлению. В случае ввода данных или подозрительных транзакций гражданам следует незамедлительно обратиться в банк и правоохранительные органы.