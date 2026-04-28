Встреча короля Великобритании Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне будет организована в закрытом режиме из-за опасений возможного политического скандала, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, британская сторона настояла на отсутствии прессы в Овальном кабинете, опасаясь повторения напряжённых эпизодов, подобных публичной перепалке Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года.

Британские чиновники стремятся минимизировать риски публичной конфронтации во время визита. По информации источников, на всех ключевых мероприятиях рядом с монархом будут находиться сотрудники Букингемского дворца и глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Сообщается, что Купер готова вмешаться в случае резкой критики в адрес британского руководства, включая премьер-министра Кира Стармера.