Министерство иностранных дел Кыргызской Республики прокомментировало включение кыргызских юрлиц в 20-й пакет санкций Европейского союза против России, заявив о недоумении и обеспокоенности этим решением.

В ведомстве отметили, что несмотря на постоянный диалог, обмен визитами и предоставление всей необходимой информации, позиция Бишкека остается без должного учета.

«Подобные односторонние решения не только подрывают атмосферу доверия, но и вступают в явное противоречие с неоднократно заявленными намерениями Евросоюза развивать всестороннее сотрудничество с Кыргызстаном, а также со странами Центральной Азии в целом, содействовать развитию региона и укреплению партнерства», — подчеркивается в заявлении МИД.

Кыргызская сторона подтвердила приверженность международному праву и призвала ЕС к более взвешенному, прозрачному и конструктивному диалогу с учетом ее позиции.