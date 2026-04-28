МИД Израиля раскритиковал подход Киева к публичным заявлениям, указав на недопустимость ведения дипломатии через СМИ и социальные сети.

Глава внешнеполитического ведомства Гидеон Саар заявил, что отношения между дружественными странами не должны строиться в Twitter или медиа-пространстве. По его словам, обвинения без доказательств не могут восприниматься всерьёз.

Он также подчеркнул, что украинская сторона не направляла официального запроса о правовой помощи, прежде чем выносить претензии в публичную плоскость.

Ранее в Киеве сообщили о вызове посла Израиля Михаэля Бродского в МИД Украины после прибытия в порт Хайфы судов с, как утверждается, краденым украинским зерном. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, торговля похищенным зерном, которую, по утверждению Киева, осуществляет Россия, не должна подрывать дружественные отношения между Украиной и Израилем. Он отметил, что украинской стороне сложно понять отсутствие реакции Израиля на призывы отказаться от приёма подобных грузов.

Сибига добавил, что после прибытия ещё одного судна в Хайфу Украина вновь предостерегла Израиль от принятия такого зерна, пригласив посла для вручения ноты протеста и призыва принять соответствующие меры.