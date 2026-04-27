Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел после того, как в порт Хайфы прибыли судна с краденным украинским зерном, написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Министр подчеркнул, что дружественные отношения Украины и Израиля могут принести пользу обеим странам. Торговля краденым украинским зерном, которую осуществляет РФ, не должна подрывать их.

По словам Сибиги, сложно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на требование Украины отказаться принять судно с крадеными товарами в Хайфе.

«Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры», — добавил он.